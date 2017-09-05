〈南部〉明年度預算審議 代理市長「檢定考」

2017-09-05

〔記者劉婉君、蔡文居／台南報導〕後賴清德時代，台南市議會九月下旬將召開定期大會，審議明年度預算，代理市長首要面對的課題，對此，市府秘書長李孟諺表示，若市長確實北上，南市重點施政項目仍會持續，也會向市議會仔細說明，不會有改變。

秘書長：重點施政項目持續進行

據指出，賴清德六日將安排到議會拜會，此行算是離開台南北上之前，前來向台南市議會及議員辭行。

李孟諺說，市府編列預算有重點項目，此次主要是歲出歲入平衡，沒有舉債，重點施政包括重大建設如台南市美術館、市圖總館、因應少子化的幼兒園教育津貼等都是編列重點，將會向議員說明都是符合現代需求及市民的需要，不會因為市長動向而改變。

有關賴清德將接任閣揆的消息，李孟諺和副市長張政源都表示：「看到媒體報導才知道，事前並未聽說。」李孟諺第一時間也打電話向其他市府主管詢問，至於自己的後續動向，李孟諺則說，遵從長官交代，努力做事。

綠議會黨團：代理人要有溝通誠意

針對後賴時期的府會關係，民進黨團總召李退之表示，未來人選要能延續市政，同時要有溝通和協調誠意，府會關係才能更和諧，施政也才能順利。

藍議會黨團：府會關係重要轉折

市議會國民黨團書記長王家貞表示，賴是她所遇過最強勢的市長，二百多天不進議會，府會關係在他任內可說是盪到最谷底，未來不管誰代理市長，府會應該不會比賴任內還差，這是府會關係一個重要轉折，未來只會更好不會更差，期待新的代理市長，為府會關係帶來新的氣象。

無盟：盼府會關係愈來愈好

無盟總召郭秀珠表示，目前府會關係還好，未來希望能愈來愈好。

南鐵市區地下化爭議 待解決

賴清德任內推動的重大建設，南美館及市圖總館均在施工中，南美館預計明年七月完工，市圖總館計畫一○八年完工啟用，大台南會展中心將於年底動工，亞太國際棒球訓練中心尚待發包，台南鐵路地下化工程南段已動工，但市區部分爭議仍待解決。