〈南部〉〈小港、前鎮〉3條爛路「修容」 月中起刨鋪

2017-09-05

〔記者葛祐豪／高雄報導〕小港、前鎮區的三條爛路台機路、沿海路及中安路，因經常有大型貨櫃車輾過，路況屢遭詬病，市長陳菊日前視察，指示工務局從九月中旬起陸續刨鋪改善，預定今年底全部完工。

台機、沿海及中安路 常有貨櫃車行駛

台機路、沿海路及中安路是小港與前鎮區連結高雄港區、沿海工業區的重要道路，每天數千輛次的大型貨櫃車、聯結車駛過，道路品質很難維護，路面不時出現龜裂或坑洞，市府1999接獲的爛路投訴，這三條道路經常名列前茅。

市長陳菊日前前往巡視，表示將由市府專案籌措經費八千萬元，於今年底完成這三條道路的改善工程，以提升民眾通行安全。

利用夜間施工 預定今年底全部完工

養工處指出，中安路（中山四路至紅毛港路）將於九月中至九月底，利用夜間以半半施工（封閉一半道路施工、另一半道路可通行）方式，全面刨鋪，經費約兩千兩百萬元。

台機路（光和路至大業北路）則於九月底至十月中，利用夜間進行道路改善工程，經費約一千五百餘萬元；沿海路因須先進行基底改良，預定十一月開始全面刨鋪，趕在今年底前完成，經費約四千兩百餘萬元。

養工處強調，為提升道路耐久性及平坦度，這次施工將採用抗車轍能力較強的轉爐石改質瀝青混凝土鋪面，刨鋪前會先將人孔蓋下地，道路鋪設完成後，嚴格執行養護六小時再開放，以延長道路壽命。