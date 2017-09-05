〈南部〉高鐵高捷南延 潘孟安盼新閣揆實現

2017-09-05

〔記者侯承旭／屏東報導〕台南市長賴清德去年曾支持高鐵及高雄捷運延伸屏東，如今即將接任行政院長，屏縣府盼新閣揆上任後，屏東縣的交通平權能有好結果。

已請辭的行政院長林全在前瞻基礎建設編列了「高鐵南延屏東站址規劃」八百萬元、「高捷延伸屏東可行性研究、綜合規劃、環評作業」五千萬元預算，預計明年啟動。另交通部高鐵局正進行高鐵延伸屏東的可行性研究，預計今年底出爐。

對於閣揆人選即將換手，屏東縣長潘孟安表示，林全完成許多階段性任務，重要政績大家都有目共睹，即將接手的賴清德在七年多台南市長任內的多項政績也獲得肯定，期待也相信他能夠有所發揮，有大破大立的做法。

賴清德去年表態支持

去年十月南高屏澎區域治理平台會議在屏東舉行，台南市長賴清德、高雄市長陳菊、屏東縣長潘孟安、澎湖縣副縣長林皆興在會中達成多項共識，其中包含支持高鐵延伸屏東，以及高雄捷運北延台南、南延屏東。

當時賴清德在會議中表示，南部四縣市是共同生活圈，可以加強生活圈的交通網絡，共同繁榮，就像台北與新北市一樣，發揮加乘的力量。

對於賴清德即將接任行政院長，屏東縣政府發言人黃建嘉指出，期盼新閣揆能站在全國平衡發展的角度，重視屏東的交通平權，讓相關交通議題能夠有好的結果。

將當面向賴說明爭取

黃建嘉說，縣長潘孟安對高鐵與高捷延伸屏東至為重視，未來有機會將當面向新閣揆說明立場並爭取實現。