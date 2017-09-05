〈台北都會〉北捷廣告招租爭議 議員告柯圖利

2017-09-05

〔記者錢利忠、張凱翔／台北報導〕無黨籍台北市議員李慶元指控，台北捷運公司標租忠孝復興站等四處Ａ級車站廣告，疑發生得標廠商涉影響採購公正的違法行為，台北市長柯文哲沒深究，還採納北捷建議與該廠商簽約，疑涉圖利廠商上億元；李慶元昨向台北地檢署按鈴告發，控告柯文哲、北捷董事長董瑞斌、北捷總經理顏邦傑等三人涉背信、瀆職及圖利等罪。

北捷︰綁標證據不足 才先決標

針對議員指控，台北捷運公司回應，當初收到廠商檢舉時有拿給市府內的法務單位和外部律師進行評估，認為當時證據不足以證明確定綁標，反而如果當時捷運公司不決標的話會先違反招商規定，若以標案金額一個月三千萬元、一年近四億元金額來算，一旦被廠商提告馬上就會面臨四億元損失，在評估之下才決定先決標，事後再由司法單位進行調查。

李慶元昨公布廠商之間的LINE對話紀錄，指台北車站、忠孝復興站、市政府站、西門站等四座北捷Ａ級車站，全由新極現廣告公司得標，他接獲其他參與標案的廠商檢舉得知，今年八月一日投標前夕，新極現高層主管密約另一家參與招標的廠商快易通國際媒體公司代表，在北市六福皇宮咖啡廳會面，雙方論及四個站的投標方式、意願及標價等內容，足影響招標公平及採購公正。

廠商︰奉公守法 不實指控

新極現日前曾發聲明指出，公司向來奉公守法，不可能有任何違法行為，北捷Ａ級車站廣告標案是資格標加價格標，絕不可能有任何容任投標廠商違法得標空間；該不實指控已對公司名譽造成嚴重損害，外界勿再散播不實誹謗言論，否則將對散播不實指控人士依法追訴法律責任。