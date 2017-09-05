〈台北都會〉世大運抽獎 送聯開宅2年免租金

2017-09-05

兩房兩廳30多坪 價值69萬

〔記者郭安家／台北報導〕世大運競賽門票票根不要丟！為炒熱世大運，市長柯文哲去年曾拋出「憑世大運票根抽公共住宅」，雖然柯當時立刻反悔說「不可能拿公宅當獎品」；而今北市府將公宅換成位於新北市三重區的捷運台北橋聯合開發宅，兩房兩廳卅三．八八坪，兩年免租金、價值六十九萬元；世大運總共售出八十二萬張門票，預計九月八日抽獎。

不少廠商、單位贊助世大運抽獎品，包括市值最高達一百萬元的TOYOTA SIENTA七人座尊爵版一輛，台北橋聯開宅則兩年免租金，另外破十萬元抽獎品還有SONY五十五吋4K HDR電視KD-55A1、LG五五型OLED液晶電視。

十萬元以下獎品則有四輛gogoro 2 plus、近卅組台北—東京、台北—首爾、台北—曼谷兩人同行來回機票、3C家電與百貨公司禮券等千餘項豐富獎品。

台北橋捷運聯開宅獎項費用包含入住兩年免租金及公證費，水電、管理費與保證金（兩個月）由承租人自付，車位視需要另行租用。其規格兩房兩廳，權狀面積卅三．八八坪，公設比約卅％，含衛浴、廚具設備，不含家具、床組、書衣櫃等。

該聯開宅未成年中獎人須由監護人代為處理，承租人須與台北市捷運局簽約，並遵守入住大樓規約；承租人享優先續租權，累積最長六年。

世大運執委會指出，該抽獎活動須以票根兌獎，提醒曾經購買競賽門票的觀眾，記得翻翻錢包、抽屜，快把票根找出來！

詳情請查：https://luckydraw.2017.taipei/。