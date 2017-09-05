〈台北都會〉搶讀偏校漏夜排 陳明啟創救廢校傳奇

2017-09-05

〔記者張安蕎／新北報導〕慶祝教師節，教育局拍攝「老師的考試」感謝影片，昨舉行首映並邀請兩位師鐸獎得主分享心得。在三峽區插角國小金敏分校任教廿一年的主任陳明啟，用熱情改造瀕臨廢校的小校，從六名學生成長到八十二人，如今更成為家長漏夜排隊、爭取子女就讀的熱門小學。

陳明啟回憶道，金敏分校位於三峽山區，他剛報到時，全校只有六名學生、瀕臨廢校，教室也老舊不堪，他用「教師兼工友與推銷員」的精神，帶領家長及學生攜手打造小木屋、科學屋和陽光教室，不但增加教學空間，更凝聚師生及家長的參與感；他也利用三峽的環境優勢，發展溯溪、登山、藍染等特色課程，讓學生習得多元才藝，在家長們口耳相傳下，成為深具口碑的偏鄉特色學校。

打造創客校 蘇鼎欽讓學生愛上課

另一位師鐸獎得主是安康高中生活科技教師蘇鼎欽，他犧牲陪伴家人及休假時間，培訓學生參加機器人比賽，讓安康高中成為創客專才學校，發表會上多名學生驚喜現身，獻花與禮物表達謝意；學生楊婉榆說，老師的教學實用又有趣，她利用課程所學自行改造鬧鐘，鈴聲不再呆板無趣，也讓她克服遲到的壞習慣，更學到團隊合作。

蘇鼎欽說，有些學生不愛念書，學習變得沒自信，他看到學生學會程式碼、ＤＩＹ組裝機器人，甚至參加比賽獲獎，取得學科以外的成就，是他教學十五年來最感動的事。