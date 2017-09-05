〈台北都會〉張逸軍領軍 雞籠中元祭舞劇吸睛

2017-09-05

整合在地表演團體 觀眾看得過癮

〔記者俞肇福／基隆報導〕昨晚是中元節前夕，基隆市舉辦盛大的放水燈傳統祭儀，通知各路「好兄弟」在今天中元節接受普度；傳承一六三年的「雞籠中元祭」，昨晚的「放水燈」吸引大批人潮觀賞，台灣首位加入太陽劇團的舞者張逸軍領軍編舞，基隆在地團體演出開幕舞劇「共願聚香火」，詮釋中元祭文化精髓，觀眾掌聲此起彼落。

「雞籠中元祭」被列為台灣無形文化資產，從農曆七月一日老大公廟開龕門儀式後，傳承上百年的祭典科儀依序展開，至昨晚的「放水燈大遊行」達到最高潮。

從械鬥到融合 今年中元祭很藝術

昨晚六點半，張逸軍整合在地表演團體「百福地區聚樂社」的北管演奏、「中正國中藝鈴隊」、「慾望劇團」等演出開幕舞劇「共願聚香火」；舞劇從「遙渡黑水溝」展開，以漳泉械鬥為故事背景，直到最後族群融合，以「賽陣頭代替打破頭」，透過舞蹈讓民眾了解、認識中元祭的緣由。

在市警局重型機車隊引導下，主普的何藍韓姓宗親會花車打頭陣，結合雞年主題與八仙過海等民間故事，以及各種繽紛絢麗的主題花車，展現世代傳承精神。

參與中元祭輪值主普的十五姓宗親會，都派出花車載著水燈頭，基隆市各大寺廟也共襄盛舉，遊行隊伍蜿蜒數公里，市區兩旁擠滿觀賞人潮，傳統音樂、廟會樂曲、電子音樂穿插，基隆市區成了不夜城。

中元祭重頭戲 深夜至海港放水燈

放水燈遊行熱鬧結束後，各宗親會的水燈頭花車，深夜十一點開往八斗子望海巷施放水燈，今年首度結合特技體操、鼓樂及現代音樂，為放水燈活動暖場。在法師焚香祝禱後，水燈頭被依序送到海上，邀請好兄弟到陽間享用中元普度，水燈頭隨著潮汐往外海漂去，民間相傳，水燈漂得越遠，該姓氏子孫也會越興旺。