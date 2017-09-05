〈台北都會〉文基會新董事大換血 多非藝文界出身

2017-09-05

〔記者蔡亞樺、張凱翔／台北報導〕台北世大運落幕，拉抬市長柯文哲連任聲勢，同時二○一八年選戰也緊鑼密鼓布局中，第十三屆台北市文化基金會（簡稱文基會）董事近日悄悄完成改選，這次董事名單，相較於前屆的企業界董事，四分之三具有文教基金會或傳媒背景，新一屆企業界代表大換血，卻大多非藝術文化背景出身，換成實業界、親橘人士，藝文界的新任董事代表，則是曾替總統蔡英文在競選時操刀LOGO設計的設計師聶永真，泛綠帶橘引起外界猜想，北市議員許淑華直言，不該把文基會當成酬庸企業布局選戰的位置。

議員質疑為選戰布局

許淑華表示，張益贍身為柯文哲重要政治幕僚，之前身兼市府有給職顧問、又以非文化專業進入文基會當副執行長，就是酬庸的政治布局，之前議會就針對這點有批判過，張後來才辭去市府顧問，這次企業界董事代表也都是張從中牽線，柯把文基會打造成選舉資源機器，難道對台北文化政策有好處？柯應多傾聽藝文界聲音，而不是把文基會當酬庸企業布局的位置。

文基會「政治掛帥」情形不是第一次發生，去年才安插無文化專業的親信、有給職市府顧問張益贍到文基會擔任副執行長。新任董事長名單，禮客董事長翁素蕙早年當過一年北市府公務員，後來離開公職轉戰房仲業、再進軍精品outlet，是實業界白手起家的女強人；和泰興董事長蘇一仲是親民黨主席宋楚瑜政大外交系同窗，蘇原本想回政大執教鞭但轉戰商場，雖沒直接參政，但與親民黨仍有人脈。在大巨蛋事件中頻傳接手遠雄爛攤、對柯暗地相挺的中信，則繼續留在文基會企業代表董事名單中，改為與辜仲諒最為親近的中信慈善基金會執行長高人傑擔任。

文化局︰各方推薦 得經遴選

對此，北市文化局主任秘書劉得堅表示，文基會董事每兩年一任，本屆董事任期到期，因此重新改選，董事人選由各方推薦，並得經過遴選才得以出線，有些董事因無意願，所以沒有續任，目前改選名單於上週市長室會議中通過，擇日對外公告。

不過，北市議員許家蓓指出，文基會政府機關代表董事與監察人並未全部換人，藝文界也沒有全面改選，企業界卻罕見大換血，讓人嗅到一股選舉味。

許家蓓也提醒，聶永真在設計專業領域有目共睹，若市府是真正想找聶當顧問，請教藝術文化相關專業意見當然很好，但她希望柯市府不要「政治操作」，只為展現要跟小英搶人，將聶當成跟小英談判的籌碼。