〈台北都會〉拿獨派旗被抓 柯︰憲兵不歸我指揮

2017-09-05

〔記者郭安家／台北報導〕世大運八月卅日閉幕式當晚，FETN蠻番島嶼社成員陳俞璋，於所在位置舉著「TAIWAN」字樣的布條，獨派認為該布條符合世大運所規定的長兩公尺、寬一公尺，卻被身著黑衣的憲兵以「抬豬公」方式送至松山分局。對此，市長柯文哲接受媒體專訪說，「憲兵又不歸我指揮！」

柯文哲說，你如果拿一個旗子，安安靜靜在那裡搖一搖，大家就假裝沒看到，他不曉得這個人是否有叫囂大聲喊，這要等調查結果出爐，但是他相信該民眾可能做太大的動作；當天很多民眾是叫他出去，「你搞到那個旁邊的民眾都反感，那你自己有問題。」

對於獨派譴責，柯文哲表示，也不是不知道台灣國際局勢，做為主辦單位，其實他已是盡量走這種邊緣，但也不能太過分，人家還是要維持秩序。柯說，拜託！那場面是憲兵在管的，憲兵又不歸他指揮。

王世堅︰攬功推責

對此，民進黨市議員王世堅痛批，柯文哲是主辦單位，卻將世大運功勞往自己身上攬，如遇到爭議就推給其他人，殊不知憲兵也是支援北市警方勤務，大家都在做反恐維安，柯就是世大運總執行長。

陳俞璋日前指控，他當天手上只是拿著一面台灣旗，就被一群黑衣人（憲兵）圍住，旗子被搶走，人被抓到警察局，他自己在從頭到尾不知道對方是誰的情況下，就被抓走；並聲明黑衣人士必須承擔傷害、搶奪、擄人等刑事責任。