〈台北都會〉反年改鬧世大運 柯︰我下令抓人

2017-09-05

〔記者郭安家／台北報導〕媒體昨晚播出市長柯文哲專訪，談到八月十九日世大運開幕式反年金改革團體鳴笛、丟煙幕罐，導致選手延遲進場，柯坦言當晚致電給台北市警察局長邱豐光說，「統統抓起來，還等什麼，抓人了」；對於第一線員警需要舉牌三次才可驅離，柯說：「天啊！什麼時候還等第三次舉牌，抓人了！」

柯文哲強調，平常都用LINE指揮部隊，但八月十九日晚間台北田徑場的WiFi也不太通、通訊系統垮掉，他的隨扈沒在旁邊，旁邊都是國安局、國安會的人，總統蔡英文在跟國安會秘書長講話，他沒辦法指揮、整個被系統孤立掉。

柯文哲說，等了十分鐘覺得奇怪怎麼還沒有人進來，他只好跑出封鎖區，找到自己隨扈開始下令，有一段時間他消失，他則是致電邱豐光，要求第一線員警不用等到三次舉牌，直接抓人。

還原八月十九日總統蔡英文於官邸「震怒」，柯文哲說，蔡真的不爽、不高興，除世大運開幕鬧場，反年金改革團體抗議如影隨形，至復興崗營區外拍打總統車隊，另外，立法院也有群眾抗議前瞻基礎建設、打傷首長，「所以總統也覺得說，你們這整個半年來是在幹什麼！」但他認為這是情治單位統合協調問題。

坦言警力布置離各國代表團太近

不過，柯文哲也坦言錯誤，包括八月十九日警力布置，距離世大運各國代表團太近，且為什麼被突破的時候，「你們（警方）沒有馬上就當機立斷、很強制鎮壓」，過去北市警局兩個強勢鎮壓的前中正一分局長方仰寧、張奇文，現在都被冰在警察局，每個分局長去警察局開會，就看到這兩個被冰。

太陽花學生不起訴 警被追殺怎會服氣

他認為，警察有所委屈，所以驅離的時候會較柔軟，這是很大的心理因素；有時候要去了解基層警察，「太陽花學運學生不起訴，這我同意，但是你警察這一邊，好歹就是也要處理一下，照樣追殺，你說警察怎麼會服氣？」

柯文哲還說，今天世大運辦得這麼成功，然後突然說要把警政署長陳國恩跟局長邱豐光幹掉，這多奇怪，會進一步打擊警察的士氣。