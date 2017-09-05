〈台北都會〉打通土城通新店山路 新北市府：難度高

2017-09-05

〔記者張安蕎／新北報導〕土城區石門路與新店區安祥路相隔文筆山，新店的山城社區對外交通不便，市府曾計畫打通連接兩區的山路，後因台北縣升格而擱置，市議員林金結最近重新提案，盼打通兩區的山路，增加交通連結的便利；對此，市府表示有困難。

文筆山地質敏感屬保育區

市府工務局新建工程處處長詹榮鋒表示，新店安坑一號道路開闢後，山城社區的對外交通已有改善，文筆山的地質敏感且屬於保育區，當地多為私有地，粗估徵收與工程費多達十億元，將請交通局針對環境、路線、效益等進行評估，確認有需求及必要性再來詳細規劃。

林金結表示，民國九十九年，當時的縣府曾計畫開通山區，讓石門路與安祥路相接，已研擬一千四百多公尺的路線，總工程款約三億元，但當時適逢台北縣升格，未編列預算才錯失興建機會。

他指出，石門路有觀自在金龍寶塔，每年清明、重陽節，上山車潮綿延數公里，再加上石門路狹窄，周邊三里的里長經常接到民怨投訴，開通這條山路可紓解塞車問題；另外，土城往返新店只能透過安坑、中和及土城交流道繞遠路相接，打通道路可節省廿至卅分鐘車程，山區兩側就是黎明清境社區、康橋中學、德霖技術學院等，開通有必要性。

山友反對 怕生態遭破壞

但地方民意也有反對的意見，表示石門路沿途風景秀麗，是賞櫻花、桐花的好去處，路底更有山中湖，附近居民常來登山健行，當地的將軍嶺登山步道也連接新店與土城區，但對於打通山區道路，許多山友都擔心會破壞自然生態，導致山區美景消逝，希望市府審慎評估。