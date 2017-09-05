〈台北都會〉疑溫泉水混入 亞洲山城30尾錦鯉暴斃

2017-09-05

簡易自來水成了強酸水

〔記者俞肇福、吳昇儒／新北報導〕位於金山區的「亞洲山城」社區，住戶在二日上午發現水質有黏澀感，戶外魚池內約卅尾錦鯉突然暴斃，社區內觀賞魚暴斃的共有六戶，採水檢驗後，發現pH3.73，呈現強酸性，住戶這兩天只得買礦泉水飲用以求安心，並報警追查污染源。

環保局公害稽查科科長孫忠偉說，環保局也派員到場稽查，實際受影響的是亞洲山城社區，並非外傳的天籟社區；亞洲山城社區表示，發生水質問題的住戶都是使用簡易自來水設施，亞洲山城社區管委會郭姓主任說，懷疑是前幾天下大雨，導致溫泉水（或其他腐植質）混入簡易自來水水源，才導致酸鹼值異常，區公所初步量測社區水質已恢復正常，即供水給住戶。

送毒物科化驗 尚未出爐

金山警分局表示，接到四戶民眾報案後，已採水取樣送到刑事局毒物科化驗，結果尚未出爐；此外，金山區公所主任秘書柯建輝昨天偕同工務課長到社區供水的簡易淨水池查看，目測並未看到淨水池的水質有異樣。

疑管線輸送過程出問題

柯建輝表示，包括亞洲山城社區、天籟溫泉酒店與自來水公司，都是向農田水利會購買水權，從源頭拉管線引山泉水到三處簡易淨水池再分別供水，天籟酒店與自來水公司的簡易淨水池，目測都沒問題；至於發生錦鯉死掉、住戶用水黏澀的亞洲山城社區，現場目測也正常，懷疑應該是從淨水池到住戶家中的管線輸送過程出問題。