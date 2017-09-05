〈北部〉獎勵奏效 花蓮高農農經科首度滿招

2017-09-05

〔記者花孟璟／花蓮報導〕花蓮農村「青農」愈來愈多，農委會今年試辦「獎勵高中從農專案」，提供高中農場經營科學生獎學金一年一萬元，如寒暑假完成農業職涯探索四十天，還可再領兩萬元獎金，也讓花蓮縣唯一以農業為主的高職國立花蓮高農，今年農場經營科首度滿招，達卅二人，超過往年兩倍！

花蓮高農今年申請農委會「獎勵高中農場經營科學生從農試辦輔導方案」，提供農經科學生成績優異者申請獎勵金，學期成績前五十％者，發給一學期五千元的農業獎助學金，只要成績保持，高中三年最多可領三萬元；如寒暑假期間參加「農業職涯探索」，前往合約的農場實習，一年累計二十天發一萬元、累計到四十天發二萬元，三年最高六萬元，兩項共九萬元，該專案從今年入學的新生開始試辦。

除高中三年培訓，畢業後推薦到農場、農企業工作，還有「就業津貼」每月一萬元，最多補助三年共三十六萬元；如高中畢業不想直接從農而選擇升大學的農業公費專班，也有升學加分的優待。

花蓮高農農經科主任謝俊堂說，學校課程主軸是無毒農業、休閒農業，課程包括農業技術、會計、中餐烹調、烘焙、門市服務等，並結合地方產業、農企業辦理農業體驗、教學活動等，今年新政策實施，招生大幅提升，去年、前年新生各只有十六人、十二人，今年一口氣招到卅二人額滿。