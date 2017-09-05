〈北部〉防文化資產遭祝融 花蓮防火演練

2017-09-05

〔記者花孟璟／花蓮報導〕全台各地多次傳出指定古蹟、歷史建築遭到「無名火」焚毀的案例，玉里消防分隊昨針對玉里鎮的林務局國有眷舍舉辦防火演練，該處位於中華路一三九巷內，前身曾分別隸屬日治時期臺灣製腦株式會社、專賣局玉里出張所作為宿舍使用。

林務局玉里國有眷舍 昨舉行

花蓮縣消防局表示，此類歷史建築多以木造為主，萬一起火常一發不可收拾，盼藉此增加民眾對防災防火的意識。

玉里鎮中華路一三九巷內的「林務局玉里國有眷舍」，共有四處國有宿舍，其中一三九巷五十、五十二、五十四號是日本「丙種官舍」，建於日治時期的昭和十一年（一九三六年），一三九巷四十八弄四號另有一間丁種宿舍，興建時間較晚，是在一九三八年至一九四五年間興建，四戶宿舍都是「一棟二戶建」，屬於日式木構造建築。

中華路一三九巷的街廓，最早是「臺灣製腦株式會社」的宿舍預定地，昭和九年（一九三四年）臺灣製腦株式會社被總督府專賣局收為直營，才興建專賣局玉里出張所員工宿舍。

玉里消防分隊小隊長洪啟川昨帶隊進行消防演練，由於巷道狹窄，消防車進出不易，拉起長長的水線，也針對附近民眾進行防火宣導。洪啟川說，玉里鎮上這兩年有二次火警燒毀早期的木造房舍，包括玉里神社遺址附近的西邊街及富國路等，這次進行演練的是歷史更久遠的日本宿舍，由於已久無人居，擔心有閒雜人等或遊民進入，希望附近居民幫忙注意。

另一處為壽豐鄉豐田神社

國有財產署北區分署表示，國產署在花蓮縣境內有二處建築，年代是日治時期，歷史超過五十年，除了玉里，另一處是壽豐鄉豐田社區碧蓮寺的「豐田神社」，協調消防局辦理消防演練，防止珍貴老建築毀於祝融。