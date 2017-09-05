〈北部〉南澳國小籃球冠全國 家長控校長不挺

2017-09-05

2千字投書教部及宜縣府

〔記者簡惠茹／宜蘭報導〕成軍五年的宜蘭縣南澳國小籃球隊，在資源不足情況下屢創佳績，今年更拿下全國冠軍，但是才剛開學，南澳國小家長卻投書教育部和督學，內容超過兩千字，控訴校長不支持籃球隊，還勸退學生，有偽造文書和威脅之嫌。宜蘭縣府教育處表示，已經介入調查。校長周文明表示，只是調查學生意願，沒有不重視籃球。

參加社團學生暴增 被叫去問話

南澳國小家長向教育部和縣政府投書．表示校方不重視籃球運動，勸退學生參加籃球隊。信中指出，因為籃球隊成績優異，想參與社團學生暴增，導致其他社團人數變少，全校學生七十六人，就有四十五人想參加籃球隊。

家長表示，才剛開學，許多孩子就被叫去校長室問話，孩子轉述，校長一直說其他社團很好，為何不參與？有些在校長的說服下，又勾選其他社團活動，沒有家長陪同下，孩子當時是非常緊張害怕的，以為做錯什麼事。據說有些孩子還不敢跟家長說，在家長不知道的狀況下變更社團活動，是否有偽造文書之嫌？私自叫去問話是否有威脅之意？

家長指出，學校還更改社團時間，籃球隊原本週一、二和四下午有練習，校方卻取消週二、四下午練習，改為其他社團練習，雖然可理解五育發展的重要，但是校方為何不讓學生依喜好和興趣發展？

「這種校長，在家長眼裡非常不合格。」家長表示，校長上任以來非常漠視籃球隊的發展，過去大小比賽，很少看到校長親臨會場，籃球隊開銷也不見校長爭取公部門經費，都是教練、老師、家長會長遊走企業努力募款，拜託縣府及教育部長官介入調查，不要因為偏鄉小學而不受重視。

校長︰僅了解意願 沒勸退

教育處表示，已深入了解陳情內容，並請校長回覆意見。周文明表示，只是請學生來調查社團意願，因為有些學生之前原本有選其他社團，這學期卻沒繼續選填，才會想進一步了解，沒有勸退學生，且社團志願並非只能填一個，如果學生加填，有請學生一定要回家請家長簽名，之前籃球隊全國賽前四強他都有到場，只是冠亞軍戰遇上大同鄉鄉運，他也有提早一天去幫學生加油，沒有不重視籃球。