〈北部〉動畫阿嬤的bb聲 小校贏全國

2017-09-05

〔記者蔡政珉／苗栗報導〕苗栗縣通霄鎮烏眉國小楓樹分校參與全國祖父母節停格動畫影片徵選比賽，以「阿嬤的bb聲」影片，呈現祖孫的真摯情感，擊敗其他參賽學校，勇奪全國首獎。由於楓樹分校是因學校人數少遭裁併成分校，消息一出讓社區都相當振奮。

「阿嬤的bb聲」取材楓樹國小五年級學生曾珈禎跟阿嬤的故事，由於曾珈禎父母在外縣市工作，平時依靠六十五歲的阿嬤照顧，阿嬤平常會利用曾珈禎上學時間，在田裡幹活，之後再到學校接曾珈禎回家。

楓樹分校因應學生家長工作特性，開設課後輔導班直到下午五點，有時候曾阿嬤到了校門前呼喚孫女名字，但是曾珈禎卻常常沒聽到，所以曾阿嬤之後改用機車的喇叭聲提醒曾珈禎阿嬤來接他。

曾珈禎說，一開始覺得有點丟臉，因為班上同學會問說「來接妳的誰啊？」、「怎麼會一直逼逼逼？」年紀尚小的曾珈禎被同學詢問後，一連好幾天回家都扳著臉。

當時曾阿嬤以為只是孫女成績不理想，仍一如往常地到學校用喇叭聲接人。有一天，天氣狀況不佳，曾阿嬤仍騎著機車到學校，曾珈禎聽到喇叭聲，才發現阿嬤不畏風雨來接她，那一刻更深刻體會到阿嬤的愛，原本扳起的臉也恢復了笑容，不再認為阿嬤的喇叭聲很丟人。

之後，曾珈禎不但恢復了天真活潑的個性，也能用喇叭聲跟同學開玩笑，而「曾阿嬤的喇叭聲」，更成為楓樹分校不可或缺的一部分。

楓樹分校老師陳儒蘭建議曾珈禎將這段故事拍成影片，並找來學生甘秝榛、甘秝菡、甘宸瑋幫忙製作道具、攝影，由曾珈禎和阿嬤重現日常對話，將感動的祖孫情呈現給每個人。