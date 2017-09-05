〈北部〉苗縣國中小營養午餐 四章一Ｑ上路

2017-09-05

〔記者張勳騰／苗栗報導〕苗栗縣政府為讓學生吃得健康，配合中央政策推動學校午餐「四章一Ｑ」（四章為CAS有機農產品標章、產銷履歷農產品標章、CAS台灣優良農產品標章、吉園圃安全蔬果標章2.0；一Ｑ為生產追溯碼QR Code），苗栗縣長徐耀昌昨天前往苗栗市文華國小了解推動現況，並與學生共進午餐，強調未來將由苗栗縣政府午餐聯合查核小組，不定期到各校及午餐團膳廠商等稽查，並抽驗午餐生鮮食材及成品菜餚，嚴格把關。

苗縣教育處指出，苗縣國中小營養午餐去年八月改由家長自費負擔四十元，新學期開始業者若採購四章一Ｑ食材，中央每人每餐補助三點五元獎勵金，呼籲各校落實食安源頭把關，讓學生吃出健康，讓家長安心。

行政院教育部及農業委員會推動的學校午餐食材選用四章一Ｑ，苗栗縣自一○六學年度加入，鼓勵學校及午餐供應業者管控源頭產地食材，提升午餐品質。

徐耀昌昨天中午由教育處代理處長葉芯慧陪同，到文華國小了解學校午餐供應品質，並參訪通過衛福部食品安全管制系統衛生評鑑（HACCP）認證的中央廚房，為廚工及工作人員打氣。

校長陳正忠指出，學校午餐菜單都由營養師精心設計，對於廠商所供應的食材更是嚴加把關。有關學校午餐供應資訊，請上校園食材登錄平台查詢。