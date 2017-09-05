〈北部〉照顧失智患者 市府推非藥物療法

2017-09-05

〔記者陳昀、魏瑾筠／桃園報導〕響應每年九月「國際失智症月」，市府衛生局、社會局共同推出為期一個月的系列活動，提高民眾對失智症的認識；桃園市約有一萬八千名失智症患者，衛生局除了推動喘息服務，也推動「非藥物療法」，安排「治療犬」到長照機構與長輩互動，期能延緩退化。

市府社會局根據國內失智症盛行率推估，桃園市約有一萬八千名罹患失智症長者，但領有失智症身心障礙手冊者卻僅三千五百多人，不到推估的二成，因此還有八成多長者有著潛在風險，應該注意警訊。

市府衛生局長期照護科科長林幸慧表示，衛生局今年推動「失智症非藥物療法」，鼓勵機構辦理相關課程、活動，讓失智長輩能透過多互動延緩退化，每年最高補助五萬元，另外也與台灣動物輔助治療專業發展協會合作，安排治療犬到機構與長者互動。

台灣動物輔助治療專業發展協會理事長陳美麗昨天帶著治療犬「哈樂」、「Peanut」到場與失智症患者相見歡；她表示，治療犬每年都得「考試」，認證聽從指令技術，像Peanut會玩「套圈圈」遊戲，還會禮讓前三次，增加長者的信心，曾有體能退化患者因此用心加強復健，成功減緩退化的速度，協會每年約服務一萬一千人次的失智症患者。

國際失智症月，市府衛生局、社會局除了辦電影欣賞、映後座談來提升民眾對失智症的認識與關注，也規劃健走活動、慈善音樂會、失智防治宣導舞台劇及懷舊歌曲益智競答比賽，希望透過多元方式讓民眾認識相關資源，詳情可查詢「桃園市政府衛生局長期照護服務網」，或電洽332-1328。