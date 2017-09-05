〈北部〉台水挖破管 千公升航空油料滲漏

2017-09-05

〔記者陳昀／桃園報導〕在油管路施工，竟然還挖破油管！台灣自來水公司外包廠商昨天上午在蘆竹區油管路、六福路口施工時，不慎挖破中國石油公司輸送航空油料的管線，造成油氣外洩，消防人員到場立刻灑水降溫，警方也封路管制，並通知中油關閉幫浦、停止供油，但仍有約一千公升的航空燃料油滲漏。

今完成管線搶修 解除封路

中油指出，闖禍的包商昨天執行打樁工程時未依規定知會中油派員到場配合，也忽略「試開挖」程序而釀禍，將與台水公司釐清責任歸屬，並於今天完成管線搶修、解除封路。

消防局於昨天上午八點多接獲報案指蘆竹區油管路發生油管被挖破意外，緊急派員趕抵現場時，發現油氣瀰漫、味道濃烈，經以氣體探測器偵測，發現可燃性氣體濃度超標，為避免發生燃燒、氣爆，消防人員立即噴灑水霧降溫；中油公司獲悉後關閉幫浦，派員前往處理約一個小時完成止漏。

中油桃園煉油廠廠長曾繁鑫表示，該路段路面底下共埋設九條油管，是中油桃園煉油廠輸送沙崙油庫原油及輸送桃園國際機場航空料油等管線，中油昨接獲通知即關閉油管，因此污染沒有擴大，滲漏在工地土壤中的一千公升航空燃料油，中油會依ＳＯＰ（標準作業流程）處理，今天會完成被挖破的管線搶修，油管可恢復使用並解除封路。

打樁未知會 中油批台水罔顧安全

曾繁鑫說，自來水公司包商施工前曾向中油提出申請，工期從七月廿七日開始，但當時曾協議包商於執行打樁等相關工程的兩天前，必須知會中油派員配合，不料包商打樁前沒先知會，更沒有「試開挖」以確認油管位置，昨天直接打入深度六公尺的基樁，罔顧安全的行徑非常誇張。

曾繁鑫表示，事發後中油即關閉輸油管線及壓力幫浦，航空燃料油並未持續滲漏，此事故溢流的油料都蓄積工地內，估計約有一千公升，中油會將工地現場的土壤開挖運回桃煉廠進行分離、處置。

油料未流出工地 初步判斷沒污染

市府環保局指出，由於外洩的油料不具揮發性，消防隊也在第一時間灑水處置，加上油料並未流出工地而影響當地水域，初步判斷沒有污染疑慮，不會開罰。

該工程為台水公司北區工程處辦理，記者昨天致電詢問時，辦公室人員表示處長等能做主的主管都不在辦公室，無法回應。