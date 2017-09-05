〈北部〉閒置娃娃車變身 接送鳳林聚落老人

2017-09-05

〔記者花孟璟／花蓮報導〕花蓮縣鳳林鎮海岸山脈西側的山興、中興部落，交通不便，民眾要到市區提款辦事，除了騎機車、腳踏車，只能花錢叫計程車，一趟車四百元就飛走了！鎮公所為解決老人家交通問題，上月把閒置娃娃車整修，成為免費接送老人家的「幸福專車」，試辦一個多月已接送一百多人次，減輕民眾負擔。

試辦月餘 接送上百人次

鎮長蕭文龍說，鳳林鎮鄰近台九線的聚落，從林榮、南平、鳳林、鳳信、長橋等，都有鐵、公路班次經過，但是位於海岸山脈西側的縣道一九三線，沿線的中興、山興等聚落沒有公車路線經過。

其中山興距離鳳林鎮約六公里多，中興部落則有十公里遠，部落內以老弱婦孺居多，蕭文龍說，看到老人家到市區郵局領錢、看病或洽公，騎那麼遠的車很辛苦，無形中也讓老人家更不願意出門或就醫。

蕭文龍說，原計畫爭取補助採購中型巴士作為交通車，由於縣府建設處針對偏鄉有交通改善計畫而作罷，鎮公所先利用幼兒園閒置的娃娃車改裝成「幸福專車」，接送一九三線沿線部落居民，每天上、下午各開一班，試辦一個月來吸引長輩搭乘。

山興里的劉阿嬤說，因為眼睛白內障，每週有一天要去榮民醫院看眼科，本來都要叫計程車，最近二次都是搭鎮公所的車，就醫開銷降低，只要付掛號費就好，已節省八百元。