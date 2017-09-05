〈北部〉年花400萬收入10萬 花蓮原民館被檢討

2017-09-05

委外營運移轉 4度流標

〔記者王錦義／花蓮報導〕耗資近二億元、民國九十七年完工的花蓮縣台灣原住民文化館，近十年來因營運績效欠佳、委外營運移轉（ＯＴ）案四次仍乏人問津，縣府每年要花四百多萬元維護及修繕，但每年平均收入不到十萬元，遭審計部花蓮縣審計室要求檢討。

縣府 ︰再爭取補助辦理

縣府原民處指出，將再爭取財政部有關台灣原住民族文化館ＯＴ案前置作業計畫補助款，持續積極辦理各項委託營運作業，希望能減輕財政負擔，並提升營運績效。

審計室去年度決算報告指出，原民文化館屬於低度利用場館，縣府前年向財政部申請委託民間機構營運前置作業經費核定補助一百八十六萬元，但因花蓮縣政府政策變更，未依計畫期程完成文化館ＯＴ案就終止契約，造成預算浪費。

檢討報告指出，原民文化館每年需編列維護及修繕費、水電費、保險費、人事費等相關費用逾四百萬元，惟統計民國一○三至一○五年度收取的相關場地、清潔維護費等收入，僅約為四萬多元、十一萬多元、九萬多元，不足支應該文化館營運管理費用，已造成縣庫負擔。

原住民文化館是民國八十七年由時任縣長的王慶豐向台灣省政府爭取，經選址、都市計畫變更、土地徵收撥用、佔地拆遷等歷時多年，又經地質鑽探、規劃設計變更修正、多次開標流標後，在九十四年前縣長謝深山任內開工，連同後續裝修工程，總計耗資一億六千多萬元，九十七年底開館。

原住民文化館是地下一層、地上二層的建築，採雙斜屋頂蓋灰色平板瓦，呈現原住民的石板斜頂建築的意象，內設有演藝廳，半圓形舞台一座，可容納觀眾約八百人。可提供各類藝術團隊表演，歌唱、舞蹈比賽場所，也可開放供大型學術研討會議使用；二樓兩側走廊為藝文展示區。