〈北部〉補助打對折 竹南獅山運動公園沒設施

2017-09-05

苗縣府：先整地 再分期增設

〔記者彭健禮／苗栗報導〕苗栗縣竹南鎮獅山多功能運動公園完工，但卻僅有草坪、植栽及步道，與當初苗栗縣政府規劃有籃球場、兒童遊憩區等設施，引地方批評「怎麼落差這麼大？」苗栗縣政府水利處表示，因經費補助不如預期，所以先進行整地基礎建設，後續將再分期增設。

地方人士指出，根據當初苗縣府提出的獅山多功能運動公園建設計畫，占地二．七公頃，包含森林公園、籃球場、兒童遊憩區、解說教學廣場等設施，並透過立委陳超明向中央爭取經費，但如今完工，卻不是當初規劃的模樣。

目前公園內，除有綠化草坪、樹苗及步道外，沒有其他相關設施；因樹苗尚小，還未能遮蔭，公園裡頭也沒有涼亭，尤其在炎炎夏日，白天鮮少會有居民前往。

苗縣府水利處城鄉發展科表示，因當初計畫總經費二千萬元，但內政部營建署僅核定一千萬元，所以先執行整地基礎建設，後續將再分期增設。

工程內容包括環園步道面積一千六百九十平方公尺、栽種九芎、黃金、風鈴木、桂花、黃槿、山櫻花等五百二十二株植栽，及鋪設一萬八千多平方公尺的草皮及三座彩繪牆等。

城鄉發展科表示，雖目前尚屬陽春，但也增加都市綠覆率，草坪區除了可提供民眾活動、野餐使用外，亦可利用其場域作為戶外劇場使用，並提供居民認識特色植物的戶外教室。

立委陳超明服務處也說，因礙於經費有限，使得獅山多功能運動公園相關設備無法一次到位，待地方後續工程細部計畫擬定後，將持續向營建署爭取經費施作。