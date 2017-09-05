〈北部〉竹市頂竹圍停車場翻新 無票卡智慧停

2017-09-05

〔記者洪美秀／竹市報導〕新竹市府去年開始推動「停車場再生計畫」，針對九座停車場進行改造，在完成東大、府後、北區行政大樓、牛埔及稅務局等停車場的翻新後，頂竹圍地下停車場昨天也翻新啟用。市府交通處表示，此次頂竹圍停車場，已翻新老舊設備，也把停管系統升級為「無票卡」智慧車牌辨識，讓民眾停車更方便。

交通處指出，頂竹圍地下停車場位在頂竹圍公園下方，鄰近竹蓮寺及竹蓮市場，因鄰近竹蓮市場及竹蓮寺，停車場使用率高達九成，常常停車位一位難求。

由於附近很多民眾早上會到竹蓮市場採買或到竹蓮寺祈福進香，晚上也有社區住戶的月租停車需求，登記排隊的月租戶高達兩百人，但因使用率高，導致建物設備老舊、牆面及樓梯間污黑。

每小時收費廿元 提供多項服務

交通處長倪茂榮說，這次停車場的翻新工程六月底動工，改善工程包括停車場軟、硬體設備，除升級停管設備為智慧車牌辨識系統外，牆、柱及天花板與附屬設施，採用明亮色調，改善梯間漏水、磁磚汙穢及電梯間地板破損問題。目前共有一百八十二個汽車停車位，每小時收費廿元，並提供租借嬰兒車、雨傘、工具及提供手機充電等服務。

倪茂榮表示，市府推動停車場再生計畫，選定竹市使用率高的九座停車場，投入近一億元經費進行改善，目前停管系統多已升級為車牌自動辨識系統，包括東大路、府後街、稅務局、明志書院、頂竹圍和正在翻新施工中的市立體育場及赤土崎等七座停車場都是無票卡的車牌智慧辨識系統，僅牛埔停車場和北區區公所停車場仍採票卡式停車系統。