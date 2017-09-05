〈北部〉機捷A7站區開發 區段徵收公共工程完工

2017-09-05

〔記者鄭淑婷／桃園報導〕歷經八年開發，機場捷運A7站區段徵收公共工程終於完工，昨天由內政部政務次長花敬群、市長鄭文燦等人主持竣工典禮。花敬群表示，A7站區開發歷經的風雨總算告一段落；鄭文燦則說，過去的規劃存在諸多缺失，公共工程的竣工才是責任的開始，畢竟還有諸多問題仍待解決。

A7站區開發案從二○一○年開始進行，過程中居民屢屢陳情，指政府在未完成徵收程序、沒有明確的補償措施下，就先將土地「預標售」給財團興建合宜住宅，此舉等同「強徵民地」，居民為此組成「A7站開發案地主自救會」捍衛權益，多次前往內政部抗議。

A7站區開發案分為兩期，第一期開發面積一百八十五公頃，包括A7合宜住宅九．八五公頃、產業專區卅九．四四公頃、公設六十一公頃，另規劃有住宅及商業區；合宜住宅已完工點交、居民也已入住，產業專區目前由禾聯碩、中華郵政等公司進駐開發，禾聯碩於今年一月著手興建廠房，其餘的工區由內政部土地重劃工程處完成管線、道路等基礎工程。

第二期開發面積有十餘公頃，主要分布在第一期的外圍、邊角，因山坡地等問題須待環境影響評估、水土保持計畫完成才能進行開發。

花敬群表示，A7站區的開發案以「低衝擊」為原則，日後將持續完成17個滯洪池的設置，第一期區段徵收公共工程完工後，已開始與原地主辦理抵價地點交；另外，有了A7合宜住宅的經驗，這段期間內政部也將會住宅修正為「只租不售」的政策。

鄭文燦指出，A7站區開發由「中央主導、地方配合」，市府協助包括都市計畫規劃、區段徵收查估、補償費發放、地上物拆遷、陳情異議處理、抵價地抽籤配地及點交等作業。

設施未完善 合宜住宅形同孤島

他表示，此案在規劃時就存有諸多缺失，當時為了要儘速取得A7合宜住宅、產業專區用地，採取包括「預標售再徵收」、「先開發合宜住宅、產業專區再完成公設」，後續不但衍生出不少問題，順序錯置也造成合宜住宅居民入住形同「孤島」，交通、教育等需求都無法獲得滿足。

鄭文燦說，第一期區段徵收公共工程雖已完工，但實際上仍有許多公共設施尚未做完，像是確保台地排水的沉砂滯洪池還沒完工，而產業專區全都是大型企業進駐，原本在地的中小企業被趕走，當時政府喊出的「照顧中小企業、創造就業」根本沒達標。他說，未來第二期的開發，政府會想辦法設置小型產業專區。

鄭文燦指出，A7另有包括合宜住宅僅做一半的「空橋」、缺少污水處理廠、學校不足等問題還未解決，政府必須要負責任地去面對；污水處理廠將由營建署補助預算、市府水務局負責興建，市府也會擴建當地的樂善國小校舍，滿足新住戶的教育需求。