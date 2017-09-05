〈中部〉百元販賣機可抽手機 民眾投訴受騙

2017-09-05

宣稱有iPhone 7 掃空機台全是廉價商品

〔記者張菁雅／台中報導〕花一百元就能抽iPhone 7？台中市區街頭最近出現「百元販賣機」，業者宣稱只要花一百元即可抽價值上萬元的智慧型手機、電玩遊戲機、空拍機、液晶電視等大獎。但有民眾把機台內待抽的盒子一掃而空，得到的都是價值不到百元，例如修容組、隨身型照明燈等廉價商品，氣得向市議員張耀中投訴，張耀中質疑百元販賣機恐涉及賭博行為。

市議員質疑 販賣機恐涉及賭博行為

張耀中說，業者宣稱可用一百元抽中高價電子商品，他至現場勘查，大多機台內有廿排、一排四個盒子，但消費者只能選擇該排的第一盒，無法任意選擇商品，如果有消費者花八千元包台，業者能保證會得到iPhone或高單價大獎嗎？

張耀中也說，百元販賣機和百貨公司福袋不同，福袋有立即開獎確定性，而百元販賣機是「射倖性」（相互給付為不對等），消費者無法得知大獎是否被抽走，也不能確定中獎人是否為利害關係人，因此，百元販賣機近似電子遊戲機，經發局應該了解業者公司登記及營業情形、業者與中大獎人是否為利害關係人等。

業者：是否中大獎是機率問題

業者表示，機台內一定有大獎，臉書粉絲團訪客貼文都有真實中獎者的照片，基本上，平日會放一、二個大獎，假日一般都二個，是否中大獎是機率問題。

經發局、法制局 展開調查

另外，經發局表示，依據經濟部定義，自動販賣機與電子遊戲機的性質不同，該局將依經濟部定義，查證百元販賣機是否歸類為電子遊戲機，並訪查公司的商業登記、營業情形等，如有違反規定將依法處理。

法制局則指出，若業者一開始就不打算提供高單價商品作為獎項，即涉及詐欺；另業者應將大獎數量及中獎機率、剩餘獎項等重要資訊提供消費者，否則經查確有資訊揭露不完整的情況，市府將令業者改善，如不改善，將發布消費警訊公告周知。