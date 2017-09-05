〈中部〉國道152公車常客滿 上班族望車興嘆

2017-09-05

往返市議會、豐原 快速便捷

〔記者歐素美／台中報導〕台中市一五二公車，從台中市議會經國道一號至豐原區陽明市政大樓，快速便捷，但不少上班族反映，一五二公車尖峰時間太短，宛如學生專車，致許多上班族常搭不到車，要求延長尖峰時段發車；交通局長王義川表示，一五二公車就算非尖峰時段約十至十五分鐘即一班，目前運量已達極限，會儘量協調客運公司加開班次。

從台北移居豐原區的張小姐表示，考量空氣品質及停車問題，決定利用一五二公車，每天從豐原搭公車到台灣大道上班。

上班族盼延長尖峰時段 加密發車

但一五二公車站牌表定的尖峰時間是上午六點半至七點半，下午四點半到五點半，才有比較密集的班次或區間車，她實際搭乘後發現，每天早上八點左右往市區方向的車次常會客滿，致上高速公路前最後幾站的民眾無法上車；晚上六點下班後更慘，公車常在市議會站就客滿，導致在新光三越、秋紅谷、朝馬等站等候搭車的民眾，只能無奈看著公車過站不停！

許多豐原區民都肯定一五二公車的便利，但也表示，一五二公車確實經常客滿。陳小姐說，一五二搭不上就要改搭六三或五五或十二號公車，但花費的時間幾乎多一小時。

交通局：儘量協調客運加開班次

交通局長王義川表示，一五二公車尖峰時間約五至八分鐘即一班，在七點十分至七點半，並加開兩班區間車；七點半到八點則每十五分鐘一班；八點到九點恢復十分鐘一班，以利上班族搭乘，九點以後再恢復十五分鐘一班。下午尖峰時段則是下午三點廿分至六點，每十分鐘一班，其中，五點到五點十分再加開兩班次；六點以後則每十五分鐘一班，就算非尖峰時段，班次一樣很多。

王義川指出，一五二公車因走國道一號，乘客不能站著，因此採遊覽車運輸，座位有限，但速度快，帶給豐原區居民很大便利，搭乘的人很多，但客運公司因司機人力不足，無法再加開班次，目前運量已達極限，市府會儘量協調，設法加開班次。