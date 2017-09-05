〈中部〉玄天步道找刺激 投縣要開國際標

2017-09-05

〔記者陳鳳麗／南投報導〕擬以三座吊橋串聯成名間鄉松柏嶺「玄天步道」，南投縣長林明溱昨在縣務會議中表示，盼有更「前瞻性」的創意，將開放國際設計競圖，以出現有別於目前天空步道和吊橋的設計，步道能更驚險刺激，也更有吸引力，縣府觀光處表示，正在撰寫採購文件中。

南投縣府打算在名間鄉松柏嶺受天宮附近興建的「玄天步道」，將由三座吊橋串聯，每座橋的長度各為二二七、一四○、一一三公尺長，合計總長度四八○公尺，該座步道還未設計，已引發縣民兩極化的反應。

南投縣長林明溱聽進民眾不同的意見，決定要做更具創意、更有看頭的步道，因此要求縣府觀光處將設計部分開放國際標，吸引更多人來參加競圖，能有不同於現有的設計。林明溱表示，要吸引遊客前來，就要有完全不同於現有的設計，像中國有多座橋梁的設計，大面積透明玻璃地板、高架懸空、圓形造型…都顛覆一般的設計，「玄天步道」也應該更有前瞻性想法，才不會很快就退燒。

縣府觀光處說，目前正在撰寫採購文件，也盼經費近千萬元的設計監造標能吸引國內外好手競標，而該座步道總經費約二億九千萬元。

另，因應明年的南投燈會湧入的大批遊客需求，縣府已在興建一座人行步道（橋），串聯沙雕區到燈會區，縣長林明溱說，橋的上方會有燈飾布置，走在其上如同走入時光隧道。