〈中部〉捨不得買鞋 「金花婆婆」一輩子捐款逾百萬

2017-09-05

梁金花三十多年來省吃儉用

〔記者劉曉欣／彰化報導〕靠著做資源回收，彰化縣福興鄉「金花婆婆」梁金花，三十多年來省吃儉用，連鞋都捨不得買，習慣打著赤腳，只要聽到有需要幫忙的人，就掏錢要姪子代為捐錢，一輩子捐款超過百萬元，連過世遺願就是要姪子代為捐錢，幫助更多需要幫助的人。

新北市中和彰化同鄉會理事長梁金良、梁金崑、梁金東兄弟檔，為了遵守姑姑梁金花的遺願，捐贈三十萬元給彰化縣政府作為社會救助；梁金良說，姑姑終生未婚，非常節儉，因為過世前幾年，以獨居老人身份住進安養院，有接受政府補助忙，特別交待要捐錢給縣府，幫助其他更需要幫忙的人。

過世遺願要姪子代捐卅萬元

梁金良說，姑姑梁金花，因為不識字，年輕時靠著幫忙摘豌豆等農務攢錢，年紀較長，就在鄉間做資源回收，幾乎都捨不得買衣服，買鞋子，習慣打赤腳，但只要聽到有人需要幫忙，常常就是拿出好幾千元，要他們兄弟幫忙捐出去。

梁金良表示，姑姑梁金花，打從五十多歲開始陸續小額捐款，三十多年來捐款超過百萬元，也大方出錢捐車，姑姑日前過世，享壽八十五歲，生前遺願就是要把錢捐出去作公益，姪孫都以姑姑愛好公益為榮！

福興鄉代表陳秀玲表示，「金花婆婆」做資源回收，捨不得花錢，把錢存起來做公益，真的是非常感人。