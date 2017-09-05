〈中部〉彰化高鐵特定區 地主快可以蓋房了

2017-09-05

〔記者顏宏駿／彰化報導〕高鐵彰化站通車至今已近兩年，但彰化高鐵特定區公共工程一拖再拖，原應在一○三年底完工，但承包工程的建商做到一半「落跑」，丟下許多「爛尾工程」，連帶使得無數的地主申請的建照，遲遲無法通過，至今仍在外租屋，號稱「全台最悲情的田僑仔」，多名地主向縣議員許書維陳情，希望縣府加速「收尾」，讓空間「解禁」，他們就能蓋新房。

下月底公共工程完工 路障將全清除

對此，縣府表示，公共工程十月底就能完工，區內所有路障都清除，他們已組成專案小組，加速審核民眾申請的建照，但整個申請流程，從送出到取得仍需時三個月以上。

縣議員許書維指出，原本高鐵特定區公共工程早在一○三年底就該完工，區內上百名地主早就準備蓋新房，無奈建商落跑，這裡形成「爛尾工程」，地主想蓋新房「遙遙無期」。

他說，日前縣府引資有成，彰基首先進駐，縣府宣稱高鐵特定區前景可期，但一大堆地主跑來向他陳情，這些「田僑仔」坐擁高鐵特定區土地，卻因區內道路無法通行，以致建築執照一直申請不來，他們希望縣府加快時程，讓地主擺脫租屋族的日子。

縣府地政處表示，承包高鐵特定區公共工程的得標廠商，去年傳出財務危機，雖然高鐵彰化站已啟用，但特定區仍有許多「收尾」的工程未完成驗收，為免發生道安意外，縣府只好在各路口設路障。

現在可先申請建照 不必等到下月底

地政處說，縣府屢屢催促廠商施工未果，依合約規定，於今年再開標做「收尾」工程，已於日前完工，部分道路已開放通行，在十月底區內所有路障會全數拿掉。

工務處表示，有意申請建照的地主可以先提出申請，不用等十月底，針對高鐵特定區建案的申請，工程處已與相關單位組成專案小組審核，希望能加速申請時程，但建案的申請牽涉甚廣，時程至少要三個月。

縣府表示，縣府開發高鐵特定區範圍約一八三．四公頃（不含車站站區），區內設有住宅區、商業區、產業、運輸專區等，站區通往員林台七十六線林厝交流道的聯外道路在年底通車，員林到站區約十五分鐘，交通更便捷。