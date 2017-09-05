〈中部〉（嘉義）太平雲梯首日賣票逾60萬元 年底前推超商購票

2017-09-05

〔記者曾迺強／梅山報導〕全國最長單跨景觀吊橋嘉義縣「太平雲梯」，昨天上午十點開放網路預購入場票券，卻因僅開放信用卡支付，挨批「並非人人有信用卡」，且無現場售票很不便民；阿里山風景區管理處處長馬惠達回應，正與超商業者洽談降低取票手續費，由十五元降至十元，預計今年底前推出超商付現取票管道。

登梯首日 剩不到200張票

截至昨天傍晚五點，「太平雲梯購票系統」廿三日營運首日個人參觀還有一百四十餘人可預約，團客人數僅餘廿餘名，統計預售出九月廿三日至十月三日共六百一十四張票券，交易金額六十三萬元。

嘉義縣副縣長吳芳銘表示，肯定阿管處藉由網路購票控管人數、避免現場售票人車擠成一團的作法，對於鄉親反映「無卡族」購票難，阿管處應增加超商付現取票或電話訂票等多元購票方式；阿里山鄉豐山村長陳建富說，僅能網購刷卡的作法，對不諳上網者、無信用卡的民眾都不公平，建議開放電話預訂宅配取票，增加支付選擇。

國內多個旅遊景點提供信用卡、超商付現取票與現場售票多元購票管道，如「台北101」八十九樓觀景台、高雄「夢時代」摩天輪，售票平台提供金融卡轉帳付款，「博客來售票網」則有票券宅配貨到付款選項；公部門營運的屏東山川琉璃吊橋、南投清境高空景觀步道，開放網路、現場二軌售票方式。

吳鳳科技大學觀光休閒系專任講師朱耀祥認為，部分民眾對於網路刷卡，有遭不肖人士盜刷的疑慮，預購狀況有待觀察；民眾預購票券後，實際登梯人數可能有增減，當日網路預約人數若額滿而無法加購，恐成民怨，建議開放部分現場購票名額，並在太平遊客中心或委託當地商店設實體售票點。

馬惠達說，受限人力，未規劃現場售票，待九月廿三日營運後，檢討改善現行售票方式。