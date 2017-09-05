〈中部〉2老榕連夜砍除 忠信國小挨批手段粗暴

2017-09-05

校長：危及學生與路人

〔記者黃鐘山、歐素美／台中報導〕西區忠信國小兩棵六十年老榕樹，被校方緊急移除，附近住戶一片譁然，市議員何敏誠、江肇國四日質疑兩樹壯大、高聳，卻被校方以校區人行道改善為由移除，手段過於粗暴；校長張家馨則說，兩校樹有危及學生與路人的迫切危機才移除。

忠信國小林森路前一排數十棵黑板樹，市府原訂七月移除，經何敏誠請命而刀下留樹。不料，校方二日晚間以校區人行道改善為由，把兩棵樹齡六十年以上的老榕樹移除。居民不滿共同記憶被拔除，怒斥校方隨意砍除老樹。

議員、居民：違反承諾

何敏誠、江肇國說，經實際勘查與附近居民說法，未發現如校方所說有緊急安全威脅，如此草率砍除具歷史價值與承載民眾共同情感的老榕樹，手段過於粗暴，也讓忠信國小前人行道有如樹木墳場。

議員質疑，七月即達成不移樹的共識，現在校方卻說範圍不及兩榕樹，可自行處分校產，不顧及社區的友誼互助，這種說法令人傻眼；謝姓居民也說，不滿校方每年以做工程為由砍樹，非常不捨，呼籲學校不要再亂砍樹。

張家馨回應，該區三棵榕樹因向陽性緊鄰建物忠信堂，致使生長重心偏向人行道馬路側，前年颱風傾倒一棵先緊急移除，農業局年前會勘另兩棵榕樹，顯示「樹幹已有腐朽部位，恐會擴大而產生安全疑慮」。

她又說，二日中午，其中一棵發生傾倒人行道路側，因迫切危及學生與路人的安全，當下討論立即請承攬廠商緊急支撐、疏枝及移除；另一棵因主幹腐朽空洞同步作業，兼顧人員安全與自然環境保護，也符合人行道改善工區之實際需求。

市府則說，這兩棵榕樹不是登錄列管的老樹，且為學校所有，校方可自行處理。