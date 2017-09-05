〈中部〉埔里愛村橋斷3個月 居民促建便橋

2017-09-05

〔記者佟振國／埔里報導〕六月梅雨導致南投縣埔里鎮愛村橋毀損中斷，周邊四里居民通行及產業運輸大受影響，不滿政府允諾優先施設便橋卻無動靜，居民昨拉白布條陳情，縣府則解釋，便橋經費八百多萬中央已補助到位並完成規劃設計，將委託鎮公所發包施工，工期約三個月，若作業順利，預計明年一月完工通車。

埔里鎮愛村橋為愛蘭、鐵山、南村、房里等四里居民通行要道，當地盛產茭白筍，也是農民進出及農產品輸運樞紐，但六月初梅雨造成南端橋台掏空與一截橋面斷裂，交通中斷，當時行政院長林全親自勘災，決定愛村橋全部重建，並允諾先做便橋讓居民通行。

居民等了三個月不見便橋動靜，正值茭白筍盛產期，許多年長農民得繞行車流量大的愛蘭橋及台十四線中潭公路，耗時又危險，昨天愛蘭、鐵山、南村里長及居民則在斷橋處掛白布條陳情，希望政府幫幫忙，趕快先做便橋，讓他們安全通行。愛蘭里長陳文富、鐵山里長柯韞和強調，居民都能理解橋樑重建要花較長時間，但簡易便橋希望以災害搶修方式儘快辦理，讓居民兼顧生計與通行安全。

縣府表示，目前採橋樑重建與便橋搭建分案辦理，便橋八百八十萬元經費已經到位，並完成規劃設計，委託鎮公所發包施工，昨天正式函文公所辦理。公所工務課指出，接到縣府公文後會在四十天內辦理發包，工期預估九十個日曆天，若一切順利，便橋可望明年一月完工通車。