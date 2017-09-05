〈中部〉彰市寶山東路擋土牆 上百排水孔變蛇窩

2017-09-05

登山健行熱門步道 民眾嚇壞

〔記者湯世名／彰化報導〕天氣炎熱群蛇出沒！彰化市彰師大寶山校區後方寶山東路擋土牆的上百個排水孔，竟然成為眼鏡蛇、臭青母等蛇類的「窩」，讓前往登山健行的民眾舉步「驚驚」，經常與出沒的群蛇「狹路相逢」，驚悚指數破表。對此消防局指出，夏季正是蛇類出沒最頻繁的季節，且天氣愈熱蛇愈多，上月他們在全縣共捕捉八三○尾蛇，較去年同期暴增逾二百尾，讓消防人員疲於奔命，提醒民眾注意防範被蛇類咬傷。

彰化市方姓民眾指出，彰師大寶山校區後方寶山東路是熱門的健行路線，今年入夏以來卻發現，寶山東路旁二百公尺長擋土牆的上百個排水孔，竟然爬出體積大小不一的蛇，曾看過有眼鏡蛇、臭青母、青竹絲等蛇類，順著擋土牆的樹藤四處攀爬，還常竄過健行步道往來，把他們嚇壞了，深怕被蛇「吻」，由於以往未曾有過這種現象，他們研判是否與今年天候異常高溫有關，造成群蛇出沒。

根據彰化縣消防局統計，去年六至八月入夏季節，全縣共捕捉一七九一尾蛇，平均每天捕捉二十尾蛇；今年同期全縣則捕捉二○三六尾蛇，平均每天捕捉近二十三尾，較去年明顯增多，其中尤以今年八月數量最為誇張，捕捉高達八三○尾蛇，比去年八月多出逾二百尾。

消防局指出，今年八月補捉蛇的數量比去年暴增，可能與天氣高溫炎熱有關，造成蛇類出沒頻繁，且夏天是蛇類的繁殖旺盛期，也常見小蛇出沒，讓消防人員忙著捕蛇，且蛇類不僅出沒山區，甚至鄰近山區的民宅與郊區也有蛇出沒。

消防弟兄逐洞驅蛇 持續勘查

有鑑於民眾通報彰師大寶山校區後方寶山東路擋土牆的排水孔有蛇出沒，消防局昨天派員前往逐「洞」驅蛇，但由於擋土牆爬滿樹藤，排水孔也很深入，不易發現蛇蹤，且排水孔數量多達上百個，仍須持續勘查驅蛇。

消防局提醒民眾從事農務與外出踏青，應注意蛇類出沒與防範咬傷，若發現蛇出沒，應盡速向他們通報前往捕捉，若不幸被毒蛇咬傷，應該保持冷靜、認清蛇種，並立即就醫。