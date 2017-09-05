〈中部〉（嘉義） 民雄大士爺祭 8日踩街揭幕

2017-09-05

〔記者曾迺強／民雄報導〕嘉義縣「全台獨嘉，神鬼傳奇系列活動—民雄大士爺文化祭」，八日由「天降神兵迎大士創意踩街比賽」揭開序幕，廟方將迎請紙糊大士爺神尊，坐上信徒敬獻嶄新的竹製神轎，帶領二十個踩街隊伍，下午三點從民雄國小出發，在西安、中樂與東榮等鬧區村落幹道遶境祈安。

有童軍背景的信徒張傑然曾受大士爺託夢製作新交通工具，他上個月初翻車意外僅手腳擦傷，認為冥冥中獲大士爺庇佑，為完成神尊交代並感謝神恩，特別與友人利用竹棍與繩結，為大士爺製作新的坐駕。

他們削竹、構型、綁繩結等，兩週內做好長五尺、寬三．五尺、高六．七尺的作品，已放在大士爺廟對面的慶誠宮廣場展示，蔡炳坤請義工試抬，發現比以往委由廠商製作、需以卡榫連結的坐駕更輕且容易扛起，讚許工藝精湛。

縣長張花冠昨到大士爺廟參拜並邀請民眾前來裝神弄鬼湊熱鬧，她表示，大士爺祭是縣定民俗與重要文化資產，具有安定心靈的力量。

九日清晨六點「神鬼騎航」單元，廟方帶領民眾騎單車遊訪民雄各村庄，十一至十三日傍晚則體驗紋身結合神鬼文化的刺青作品，及「神鬼遊趣」互動小遊戲，通關者可獲贈「冰絲防曬紋身袖套」或祈福五色絲手環。

大士爺祭典十一至十三日在廟內與廣場舉行，一連三天有歌舞表演晚會與信徒同歡，十三日深夜由信徒扛起身穿七層神衣的紙糊大士爺及竹製坐駕，走至國道一號民雄交流道附近火化會場，為神尊進行火化升天儀式，是活動最高潮。