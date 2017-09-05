〈中部〉中元到中秋 豬肉價格高檔盤旋

2017-09-05

〔記者詹士弘／雲林報導〕毛豬育成率偏低導致毛豬供應量不足，中元節的高需求將毛豬價格推到最高檔，平均每公斤批發價格逾八十三元，且毛豬缺貨問題在中元節後也無法立即解決，預期豬肉價格八十元的高檔價格會維持一個月，中秋節後價格才有機會緩步下跌。

毛豬每公斤逾80元 預估將維持1個月

小豬育成率低，加上氣溫居高不下，毛豬食慾差，今年夏天台灣毛豬供不應求，豬價格屢創新高，昨天中元前一天，全國平均豬價每公斤批發價仍維持在八十三元以上，新北市甚至接近九十元，雲林肉品市場豬價也在八十元以上。

雲林肉品市場副總經理劉義方坦言，往年中元節豬價雖高，但至少都能達到供需平衡，但今年直到中元節毛豬供應量仍舊吃緊，雲林在中元節前一週的毛豬需求量還短缺約一千頭，需向外縣調豬才能紓困，所以豬價一直維持高檔，而毛豬數量短期要增加還是有困難。

劉義方表示，目前小豬育成率已逐漸恢復常態，天氣也漸漸變涼，毛豬成長的速度也會比較正常，預計毛豬供應量可在中秋節前後恢復正常，豬價維持高檔大約會持續到中秋節。

劉義方指出，近幾年環保要求愈來愈高，畜牧業水污染防治費今年起開始要申報，也增加毛豬飼養成本，有養豬戶因而退出養殖行列，多少也會影響毛豬的供給量，在需求大於供應下，也支撐了毛豬價格。