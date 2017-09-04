〈南部〉民進黨明年台南市長初選 各選將備戰談理念

2017-09-04

〔記者吳俊鋒、王涵平、邱灝唐／台南報導〕台南市長民進黨黨內初選將於明年舉行，但各陣營已打得火熱，假日不休息，舉辦政策說明活動或成立後援會，甚至走訪基層、拜票，尋求支持。

王定宇參政說明會 陳唐山相挺

立委王定宇昨天在歸仁區舉辦參政說明會，他指出，新豐區的重要建設已陸續啟動，宏碁集團創辦人施振榮也決定南下投資智慧綠能科技，地方繁榮指日可待，未來也將以「大公所、小市府」的概念，平衡城鄉發展，解決邊緣化的問題。

曾任台南縣長、外交部長、國安會秘書長、總統府秘書長、立委等的陳唐山也站台相挺，他指稱自己當時也是擔任六個月的立委後，就返鄉參選縣長，承蒙鄉親厚愛，施政滿意度民調屢獲第一，強調「年齡與任期不是問題」，能力才最重要。

陳亭妃成立後援會 呼籲大團結

立委陳亭妃陸續成立官田與仁德的後援會，提出了產業發展、老人長照等政見，各界熱情響應，呼籲地方大團結，全力相挺，支持者湧進現場，搖旗吶喊，歡聲雷動。

陳亭妃提到，她是最年輕、最有活力的市長參選人，將以行動力、溝通力、執行力等三大力量來推動台南市進一步蛻變，透過行動政府的概念，解決邊緣化的危機，在區公所有自主財源下，迅速改善道路、排水溝等基層民生問題。

顏純左醫療後援會 營造健康城市

前副市長顏純左則在永康區成立南台醫療大聯盟後援會，參加的各醫療協會陣容龐大，超過二十個，展現支持的決心。

顏純左表示，南台醫療大聯盟後援會的成立宗旨，是著眼於健康城市的營造，有如此堅強的陣容作為施政的後盾，將會以市長賴清德打下的良好基礎，無縫接軌地為大台南的未來開啟新頁。

葉宜津主打育兒津貼 獲得迴響

立委葉宜津參加由年輕夫妻所邀集的聚會，主打三歲以下每月育兒津貼三千元的政策，獲得迴響，也聽取各界的意見，要與鄉親攜手打拚。葉宜津說，比較訝異的是台聯南市黨部主委陳昌輝的八個月大女兒也與家人在場，表達對育兒津貼政策的支持。

黃偉哲勤跑基層 落實選民服務

立委黃偉哲也利用假日，勤跑基層，他表示，目前除了立法院的行程之外，就立刻返鄉，依照既定行程參加婚喪喜慶、社區活動，也深入地方拜訪支持者，更落實選民服務，全力衝刺市長黨內初選。

李俊毅傳統市場拜票 爭取支持

前立委李俊毅前往傳統市場拜票，團隊成員舉著「老人健保、補貼政策」與「自住房屋、免稅公投」等標語看板，表達政見訴求，爭取民眾支持，迴響熱烈。

林俊憲參加普度法會 祈求平安

立委林俊憲並沒有特地安排競選活動，但因適逢農曆七月，他前往各大宮廟參加普度法會，祈求一切平安，隨後回到服務處，受理民眾陳情案件，協助解決問題。