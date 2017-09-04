〈南部〉努力8年 阿美族人為風箏石立碑

2017-09-04

〔記者張存薇／台東報導〕台東縣杉原海邊有一顆三角形巨石，阿美族部分部落等流傳相關「風箏石」，也有神聖的意義，經過八年努力，馬蘭、莿桐部落族人昨天終於立起大理石碑，台灣原住民宗教暨文化研究會理事長張健三表示，希望更多族人了解、傳承祖先文化故事，未來也會持續在風箏石處辦紀念講座、藝文活動，邀耆老口述歷史，讓後代子孫飲水思源。

台東縣東海岸杉原海邊不但有豐富的潮間帶生態，沙灘旁則有一顆大石頭，張健三說，之前石頭被沙子掩蓋，經怪手挖掘才出現，但其實下方的石頭體更大，昨天包括莿桐部落頭目劉裕義、阿美族多位族人、長老到場祭祀，並以阿美族傳統餐點「西烙」、小米飯及水果等昭告祖靈，大家再一起揭牌。

張健三說，阿美族耆老相傳，有兩兄弟到杉原海邊，偷吃卑南族人的甘蔗被發現，哥哥逃走、弟弟被抓，最後哥哥在現在卑南鄉富源村山區放大風箏成功救了弟弟，而用來綁住大風箏的、就是這顆三角石，且周圍有明顯一圈凹痕、就像是綁風箏的痕跡。

卑南族也有類似的神話傳說，但兄弟是卑南族人，張健三說，因為這塊風箏石在海邊，大家都不知道它的意義，因此爭取立碑，如果卑南族人也想紀念，則可以另外立碑。

他說，之前是利用漂流木做木碑，但風吹日曬壞掉了，今年蒙中醫師曾向榮贊助經費，終於立起大理石碑，未來也會持續在風箏石處辦講座、藝文活動，讓後代子孫飲水思源。