〈南部〉東市建農掩埋場 挖出7200噸塑膠垃圾

2017-09-04

縣環局急覓去化管道

〔記者王秀亭／台東報導〕台東市建農垃圾掩埋場已接近飽和，今年三月展開活化工程，挖除、篩選的塑膠類將高達七千兩百噸，比預期多出六倍，台東縣環保局長謝清泉表示，數量大大超乎預期，挖除的塑膠類目前暫置空間嚴重不足，活化工程受阻，尋求塑膠「去化管道」成為第一要務。

去年尼伯特風災在台東市產生一萬兩千噸垃圾，迄今仍堆積在建農掩埋場，再加上去年十一月高雄停止代燒台東縣垃圾，雖於今年恢復代燒，仍不足處理全縣垃圾，導致掩埋場堆出多座垃圾山，縣環保局爭取三千萬元經費，活化建農掩埋場，預估挖除四萬立方公尺且掩埋時間達三年以上的垃圾。

活化工程進度已達七十五％，卻因塑膠類太多，面臨掩埋場無處可放的大難題，謝清泉說，原本預計挖除的塑膠類約一千兩百噸，以每八百公斤壓縮打包成塑膠方塊，約有一千五百個塑膠方塊，未料開挖迄今，挖除、篩選出的塑膠類目前已累積五千噸、六千個立方體，完成活化後，將產生超過七千兩百噸、九千個塑膠方塊，掩埋場內已無空間暫時堆置更多壓縮打包後的塑膠方塊。

有廠商願意無償協助

「尋找去化管道刻不容緩。」謝清泉指出，由於方塊都是塑膠類，裂解是最佳去化方式，將以就地裂解方塊為前提，目前已有廠商表達願以試驗性質，無償協助建農掩埋場裂解活化後的塑膠方塊，但設置場地、相關設備，及廠商是否符合相關檢測標準，仍須由環保局審慎評估與嚴格把關。

謝清泉說，若無償裂解方式無法成功，只能尋求西部多個裂解廠商，採付費裂解塑膠方塊，最終台東還是需要有自行裂解塑膠垃圾的能力，已向花東地區永續發展基金申請裂解設備經費。