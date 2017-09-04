〈南部〉爭國帆基地 大鵬灣「準備好了」

2017-09-04

帆船協會盼趁世大運熱潮 提升風氣

〔記者陳彥廷／屏東報導〕「國家帆船訓練中心」傳出將落腳東港大鵬灣，備受地方期盼，大鵬灣國家風景區管理處還幫忙填土造地，但教育部體育署至今仍無動作，地方希望趁世大運熱潮未退，透過帆船運動發展在地觀光。

帆船競賽屬於奧、亞運項目，教育部體育署計劃在大鵬灣籌設國家帆船訓練中心（簡稱國帆中心）及帆船學校，創造水域運動產業示範區。

中華民國帆船協會理事楊瑞吉指出，大鵬灣是國內少見大型潟湖，灣域內風平浪靜，適合風帆入門初階訓練，起風時則可讓選手鍛練技巧，還能夠透過出海口挑戰外海風浪，是國內首屈一指的帆船運動海域，盼藉由世大運熱潮，儘速設點提升國內帆船風氣。

屏東縣府要運動結合觀光 爭取提案

屏東縣政府發言人黃建嘉表示，設置國帆中心傳聞已久，連鵬管處都幫忙填土，但卻擺著不動，前瞻三讀露曙光，將盡全力提案爭取，運動結合觀光是未來趨勢，且帆船又是奧、亞運項目，中央更該提早協調定案。

大鵬灣國家風景區管理處長許主龍指出，該處去年底就花費逾千萬元打樁填土四公頃供國帆中心設立，將全力配合地方政府爭取國帆中心。

體育署請地方政府提計畫 競爭預算

體育署官員則說，前瞻計畫中發展包含帆船、西式划船及風帆的水域運動，前瞻計畫三讀通過，近期就會邀請各縣市政府說明，並請地方政府提出計畫競爭預算。