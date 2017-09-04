〈台北都會〉一例一休不能成大人物 柯：成功要有辛苦代價

2017-09-04

〔記者張凱翔／台北報導〕台北市長柯文哲日前語出驚人，稱「如果你要一例一休，就永遠成不了大人物！」引發熱議，柯昨上午解釋，講這句話有「前後文脈」，想表達的是要維持頂尖團隊，每天工作不會少於十小時用來讀書、研究和實驗。柯進一步說，在台灣淺碟政治、經濟、文化環境下，年輕人應明白，「成功要有代價」，而且是滿辛苦的代價。

柯文哲日前受親民黨邀請在台北市天母參加「二○一七民主開新營」，演講「我的人生」，談到成功不外乎天分、運氣與努力，前兩者不是自己可控制，只有努力可以，而他自己從進台灣大學醫學院附設醫院開始，沒有一天只工作八小時過。不過，勞動部對此特別回應，一例一休讓每年的法定工時減少四十八小時，是否會影響一個人的成就發展，「值得討論跟深思」。

柯文哲昨上午出席「拒絕餐桌上的微塑膠：減塑．食安綠學堂」記者會，會後對此解釋，他以前在台大葉克膜團隊，要維持最頂尖團隊，幾乎每個團隊平均每天工作不會少於十個小時，不只要花很多時間讀書，知道這領域在做什麼，還要討論做研究的實驗，且如要從零變世界頂尖，花的時間更多。

柯說，在這十倍速的時代，台灣的淺碟政治、淺碟經濟、淺碟文化，要先跟年輕人講清楚，成功要有代價，而且是滿辛苦的代價，要強調這個概念。