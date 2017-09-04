〈台北都會〉柯放棄分回 選手村管理交營建署

2017-09-04

〔記者郭安家／台北報導〕世大運結束後，三四九○戶林口選手村將轉作社會住宅，台北市工務局將進行長達九個月以上的工程，預計明年中，東、西村將可移撥給營建署，至於其他建物則於下半年移撥；事實上，北市府原本可分回一六三六戶住宅，但柯於二○一五年底放棄，全數給營建署管轄，意即北市府無權決定後續使用。

世大運林口選手村計有三四九○戶，有一到四房型，只租不賣；另外一樓八十二戶商舖則要做青創基地。

雙北市府最初皆可分回選手村轉作社會住宅，為了讓大坪數房戶可讓小資上班族居住，當時中央及地方還協調要分割坪數為小房戶。但二○一五年底，柯文哲率副市長前去拜會馬政府時代的內政部長陳威仁，雙方達共識，北市府放棄分回住宅。

工務局副局長黃一平也坦言，之後中央地方還有討論是否將選手村移撥給新北市管理，但行政院政委張景森拍板，將由行政院成立的國家住宅及都市更新中心負責管理，不會由新北市代租代管。

黃一平也說，選手村一、二樓空間原本是作為選手活動中心、報到使用空間，未來將由新工處施工，恢復為住宅的中庭，並將隔間蓋回去，部分空間未來可做托嬰中心。此外，原本一、二樓地坪是採用PVC材料、零星地板為木製材料，近期也要重新鋪上石英地磚，因此最快明年中才會將東、西村移交給營建署，其餘大樓則要等到明年下半年移撥。

選手村有近廿二萬件寢具及家電，黃一平說，除了冷氣機、廁所毛巾架等，連同移動式床組在內的多數家具要折舊賣出。北市府日前評估使用年限，將以九五折至八折價格轉售公家機關及一般民眾，或贈與社福公益團體。都發局則說明，原本桌椅等家具是要讓選手可討論使用，但並非未來居家功能。