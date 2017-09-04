〈台北都會〉街友收容 柯指選手村挑一挑挨批

2017-09-04

柯：房間很多 周邊也沒有居民

〔記者鍾泓良、何玉華／台北報導〕台北市長柯文哲昨參與「二○一七未來大人物」時討論到街友議題。芒草心協會代表李佳庭現場提到，北市官方街友收容所在新北市中和太遠，不符合街友生活需求。柯文哲卻認為場地不是問題，而是街友沒有意願入住，更提議剛辦完世大運的林口選手村房間很多，周邊也沒有居民，叫芒草心去那邊挑一挑。對此，新北市府發言人張其強接受記者訪問時則回嗆，四周的民治路、仁愛路、四維路都是林口的主要道路，上下班時間車水馬龍，實在不懂什麼叫「周邊也沒有居民」。

柯文哲表示，他認為幫街友找地方住根本不是問題，就算市府在山上蓋別墅，街友也不肯去，林口選手村有三千四百戶，「你（芒草心）去挑一挑！」北市也可安排接駁車，但街友都不願意去，認為部分街友就是喜歡住在露天，「看到星星他才高興」。李佳庭則糾正，街友屬於「自願流浪」十個只有一個，柯反問「Are you sure?」李則回「I am sure。」

新北嗆主要幹道 不懂「無居民說」

柯文哲又說，醫療也不是問題，可以跟林口長庚醫院簽約，最後說，社團遇到什麼問題可以請政府要做什麼，卻暗酸「但常常是你們自己腦袋不清楚！」

對於柯昨發言，張其強受訪時表示，選手村附近就是林口區的原住戶，凡是去過的人都應該知道；世大運期間，林口居民自發性在住家掛國旗加油，在選手村旁邊的住家居民更是自發參與。他說，目前最重要的工作就是盡快復原成當初社會住宅的設計，啟動招租作業，讓需要的民眾，可以盡速入住。

服務處就離選手村不遠的新北市議員蔡淑君說，若北市需要協助安置街友，林口有一個輔導街友重建生活的「觀照園」，是中央都視為範本的案例，新北應該可以協助，北市也可以來觀摩；至於選手村，還是留給更有需要的年輕人，讓他們可以安居，全力打拚。

李佳庭分析，台北市約有五百名街友，但接受政府安置有一百七十位。她也提到，社會局過去有意興建一日型收容所，但馬上就被周邊居民抗議，甚至連芒草心計畫租屋提供當女性街友收容所，里長及里民發現後，被指責萬華房價這麼低都是他們害的，「避鄰效應」嚴重。

李佳庭也提到，北市街友收容所蓋在中和，新北市則是在林口、萬里，但這些地區都過於偏遠，不符合街友醫療、工作需求，因此寧可繼續露宿街頭；許多無家者都罹癌，若搬到林口沒有適當照顧資源，很多都會選擇跑回北市街頭。