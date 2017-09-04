〈台北都會〉雞籠中元祭斗燈遊行 冒雨前進

2017-09-04

放水燈今晚遊行 下午5點半起交管

〔記者林欣漢／基隆報導〕雞籠中元祭昨進行斗燈遊行，展示各宗親會百餘年歷史、精雕細琢的手工斗燈，令人嘆為觀止；今天晚上重頭戲是放水燈遊行，基隆市區自下午五點卅分起全面交通管制，市區除中正路連接東岸高架橋段、中山一路連接西岸高架橋通往國道一號高速公路可行車外，其餘道路禁止車輛進入。

雞籠中元祭邁入一百六十三年，文化局指出，每年農曆七月十三日下午，各姓宗親會將斗燈迎入慶安宮，木斗內盛裝白米，斗燈上有古銅鏡、古劍、小秤等，各有吉祥和祝福用意，安奉三天後再迎回，有為各姓宗親延年益壽祈福的意涵。

斗燈遊行昨天下午約兩點開始，雖然下著滂沱大雨，各姓氏宗親仍依傳統沿街敲鑼打鼓，展示造型精緻優美的斗燈，隊伍綿延一公里多，熱鬧非常。

今晚放水燈遊行，市區自下午五點卅分起交管至深夜十一點，除了中正路連接東岸高架橋，中山一路連接西岸高架橋通往中山高速公路雙向不管制，其餘路段禁止所有車種進出。

放水燈是各姓宗親用竹條與紙紮成類似宗祠的水燈頭做前導，同時有各式設計精緻的燈籠燈車、陣頭參加遊行，各姓爭奇鬥豔，以主普姓為首，依序排列遶境市區遊行後，各水燈頭於望海巷集合，誦經後，從海邊逐一推入海中，意在邀請水上孤魂回陽間接受供奉，傳說水燈頭漂越遠，引渡孤魂越多，該姓氏子孫就越興旺。