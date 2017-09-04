〈台北都會〉80店家鐵門彩繪 泰山老街區新面貌

2017-09-04

明志路一段 變身繽紛畫布

〔記者李雅雯／新北報導〕新北市泰山區明志路一段兩側八十多間店家響應泰山藝文協會「二○一七鐵門彩繪」計畫，提供鐵門作為塗鴉創作者的畫布，繽紛色彩、活潑逗趣的圖樣，改變了街道景觀，讓老街區有了新氣象；店家對於部分已經完成的作品相當滿意，有人顧不得店面還在營業，看到區長劉淑芬來關心，開心得趕緊拉下鐵門分享，直說很喜歡「新鐵門」。

逾60人無償創作 店家滿意

明志路是泰山區主要幹道，也是最早發展興起的街區，有歷史記憶，也背負老舊、年邁等標籤。泰山藝文協會構想為老街區注入新生命，獲得地方楓樹里長林大筆支持，奔走在店家間溝通、討論，獲得八十多間店家加入「鐵門彩繪」計畫，店家提供鐵門供塗鴉者無償創作，不干涉內容，唯一要求是協會會指定各區塊色系。

泰山藝文協會理事長林昆山是「鐵門彩繪」計畫發起人，林昆山說，藝術創作不該只是高高在上的懸掛在藝廊裡、展覽室中，與民眾距離遙遠，他常思考如何把藝術創作帶入社區，看到明志路一段老街區的兩側店家，便想到鐵門是塗鴉創作最好的畫布。

協會和塗鴉團隊合作，從全台各地邀請六十多名塗鴉創作者，九月二日至十日配合店家營業時間創作；廿七歲創作者Jero負責的區塊是粉色系，他說，鐵門凹凸不平，是噴漆要克服的難度，創作也會配合選用粉色系。

林昆山指出，為了創作且不干擾店家做生意，創作者都是利用半夜或店家週日休息時進行，掌握時間效率是這次活動最大的困難；泰山區長劉淑芬昨到現場欣賞完成的作品，店家反應相當好。