〈北部〉世大運金牌鄭兆村回鄉 市長頒國家之光牌匾

2017-09-04

〔記者周敏鴻／楊梅報導〕楊梅子弟鄭兆村在世界大學運動會（簡稱世大運）以九十一公尺三六的成績，打破標槍項目亞洲紀錄並勇奪金牌，鄰里與宗親們昨天齊聚鄭家為他慶祝，市長鄭文燦到場致贈「國家之光」牌匾，盛讚鄭兆村破亞洲紀錄所拿到的是「含金量最高的金牌」。

鍍金的鄭兆村展現超高人氣，吸引許多粉絲趕到鄭家搶著跟他合影，他說，打破亞洲紀錄很不簡單，現階段他的目標就是要持續專注在訓練上，要「維持住」好狀況、好成績，希望能在明年的亞運再為國爭光，更能在二○二○年的東京奧運拿下好成績。

鄭文燦與鄭氏宗親都致贈牌匾向鄭兆村道賀，鄭文燦說，鄭兆村就讀楊梅區楊心國小、瑞原國中，高中就讀桃園區國立台北科技大學附屬桃園農工高級中等學校後，進入輔仁大學體育系，今年已畢業。曾經是棒球選手的他，因為傳球很有力，被教練相中轉戰田徑的標槍等項目，經過十年的努力苦練，能有今天的好成績，實在令人欽佩。

鄭兆村今年五月間在亞洲田徑大獎巡迴賽贏得二金一銀，鄭文燦當時就曾頒給鄭兆村「榮譽市民證」，將他納入培訓計畫、給予每月兩萬元的培訓金。鄭文燦說，桃園選手在世大運中另有鞍馬李智凱、網球張凱貞、跆拳道品勢蘇佳恩贏得金牌，市府將盛大舉辦世大運選手慶功會，加碼發送獎金，好好鼓勵選手們的表現。