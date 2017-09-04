〈北部〉中壢火車站前階梯 中間缺扶手恐摔傷

2017-09-04

〔記者周敏鴻／中壢報導〕台灣水泥公司前董座辜成允，今年初在台北市晶華酒店的樓梯意外跌倒而身故，寬度逾三公尺的樓梯需加裝扶手的建築法規問題浮上檯面。龍潭區一名老翁日前在中壢車站走下車站前方階梯時，一度失足險些摔傷，市議員張肇良接獲陳情前往會勘發現，車站前階梯寬達十公尺，卻僅兩側設有扶手，顯有違反法規之虞；台灣鐵路管理局（簡稱台鐵）回應，若確實違反法規，一定會立即改善。

寬約十米 九階階梯落差近兩米

張肇良指出，中壢車站大廳較前方道路高，台鐵在車站前方設置九階的階梯、落差總高度近兩米，上下階梯的乘客若稍不注意摔落階梯，極有可能會受傷，台鐵為了防止乘客摔落階梯，雖在入口、出口兩個方向的階梯兩側都設置扶手，但兩側扶手間有近十米寬度，中間並未設置扶手。

張肇良認為，每逢上下班的尖峰時間，乘客匆忙上下階梯，很容易因碰撞在階梯上失足，缺乏扶手可攀搭的情況下，可能摔落地面受傷；另外，年紀大的長輩為了安全上下階梯，總是要多走幾步路到兩側去攀搭扶手，也是很不便。

涉違建築法規 議員促改善

依據「建築技術規則建築設計施工編」第卅六條規定：「樓梯內兩側均應裝設距梯級鼻端高度七十五公分以上之扶手…，樓梯之寬度在三公尺以上者，應於中間加裝扶手。」張肇良說，中壢車站的階梯顯然有違反法規之虞，若因此發生意外，台鐵得負民刑事責任，已要求市府交通局發函給台鐵，要求儘速改善。

台鐵：將評估是否增設扶手

台鐵人員說明，此前曾研議過增設扶手的必要性，但考慮在階梯中增設扶手，可能會影響乘客動線而作罷，將待收到桃園市政府的函文後，儘快評估是否在階梯上增設扶手、如何增設，確保中壢車站的建築物能符合法規以保障乘客安全。