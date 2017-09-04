〈中部〉台中空廚欠薪 勞局將開罰

2017-09-04

〔記者張菁雅、張軒哲／台中報導〕台中空廚員工二日向本報爆料，公司將停供飛機餐，且積欠員工薪水。台中空廚總經理葉信宏受訪時怒斥是烏龍爆料，但民航局三日證實供餐至昨天，市府勞工局也表示，去年底及今年八月都查到未按期給付勞工工資，將依法裁處。

台中空廚由知名餐廳福野日本料理轉投資，二○○八年起供應清泉崗機場國際線機上餐飲，八月初即傳出財務危機，前天再有員工爆料，公司不但積欠越南勞工工資、又常拖欠本國勞工薪水，也不再供應飛機餐，上游供貨廠商已經把原物料搬走。

機上餐由其他廠商接手

民航局表示，前天接獲台中空廚通知供餐至九月三日，該局已事先準備應變措施，協調由華膳空廚、長榮空廚等廠商供餐，支援台中航空站所需機上餐點，不影響旅客權益。

總經理前天斥烏龍爆料

葉信宏前天接受本報採訪時表示，公司雖有現金周轉問題，但會繼續營業且正常供餐；積欠外勞工資，卻未拖欠本國勞工薪水。此烏龍爆料已毀損公司名譽，將對爆料者提告。

市府勞工局表示，台中空廚去年底被查獲未按期給付工資，裁處二萬元；今年八月本勞和外勞投訴延遲給薪、積欠工資，勞工局前往協處，外勞部分分兩次給付，但第二期未給付，本勞部分勞動檢查發現未按期給付工資屬實。這次再查台中空廚違反勞基法，將依法裁處。

台中空廚每月十日發薪水，外勞工資給付跳票後，本勞擔心領不到薪水，七十多位員工九月一日傍晚向勞工局申請調解，勞工局也將儘速安排勞資爭議調解。

記者撥打葉信宏及台中空廚董事長葉振興的手機，電話均無人接聽，至截稿前仍無法取得其回應。