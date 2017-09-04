〈中部〉身心障團體中秋禮盒 拚賣6.5萬盒

2017-09-04

〔記者張菁雅／台中報導〕景氣冷，各身心障礙機構團體推出的中秋節禮盒，目前買氣不如預期，市府三日帶著身障機構團體前往大魯閣新時代購物中心設攤，並提供產品讓民眾試吃。副市長林依瑩到場為這些產品掛保證，希望今年銷售數量能突破六萬五千盒。

目標突破兩千萬 目前只達六百萬

再過一個月就是中秋節，各身心障礙機構團體紛紛推出中秋節禮盒，包括鳳梨酥、太陽餅、手工餅乾、咖啡、手工皂等，滿足不同需求。今年整體業績目標是突破二千萬元，但據社會局統計，現在只達到六百多萬元。

購物中心擺攤 林依瑩站台代言

社會局利用購物中心的人潮，帶著十三家身心障礙機構團體及庇護工場到現場設攤，直接向民眾宣傳，並由林依瑩站台代言。林依瑩說，身障團體製造的產品不是只能靠愛心認購，在勞工局聘請專家指導、改進下，產品打出品牌及口碑，不僅非常好吃，包裝也很吸引人，足以與市場上其他產品競爭，希望社會大眾以行動支持身心障礙者自立，並將優質產品分享給親友，去年中秋禮盒總銷售量將近六萬三千盒，希望今年能突破六萬五千盒。

社會局指出，今年迄今已有廿多家公司行號及個人認購超過五萬元，期盼各界多多支持。社會局也提醒有意購買禮盒的民眾提早認購，讓身心障礙機構及庇護工場能先規劃製作數量。