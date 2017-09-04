〈中部〉中山綠橋護岸加固 民團︰古樸風貌毀

2017-09-04

水利局︰以砌石保護 原卵石沒破壞

〔記者李忠憲／台中報導〕公民團體「台中文史復興組合」在臉書批評市府整治綠川，破壞歷史重要見證的「卵石護岸」，讓原有古樸風貌毀了。水利局昨澄清，綠川卵石護岸的基礎損壞，以砌石護岸工法將原卵石護岸進行加固，並兼顧生態、未破壞。

市府整治柳川有成，緊接著推動「新盛綠川水岸廊道計畫」，其中已列為歷史建築的中山綠橋，其周邊卵石護岸因年久部分毀損，水利局採砌石護岸工法將原有護岸保護加固，補強基礎安全，砌石護岸多孔隙也可做為生態棲地，並提供生態豪大雨躲避空間。

由於綠川防洪標準不斷提高，中山綠橋通洪斷面僅約十四平方公尺，為上游河道一半。水利局擔心成為防洪瓶頸，採台中特有的「人工擋土柱」工法，於渠底埋設排洪箱涵，透過箱涵加大中山綠橋通洪斷面。除保護中山綠橋安全，並能達到廿五年洪水不溢堤的防洪標準，保護周邊居民安全。

「台中文史復興組合」卻在一日PO文指出，卵石護岸非歷史建築，卻是綠川歷史重要見證，至今從無嚴重毀損，現代技術也有方法修補、維護，為何需要脫褲子放屁「工程浪費」，施作新護堤？文章一出，立刻引來網友大罵市府，但也有人認為，卵石護岸台灣到處可見，該護岸印象中裂痕不少，基礎也有掏空，該保留的應該是真正具歷史意義的東西吧。

水利局長周廷彰表示，「新盛綠川水岸廊道計畫」推動至今已舉辦數十場培力課程，與當地居民互動溝通。因有民眾建議保留，才將原有卵石護岸外用砌石工法加強保護加固，除能兼顧生態，並為民眾營造安全舒適且嶄新的綠川水岸環境，並沒有破壞。