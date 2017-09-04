〈中部〉公車、小黃補助二選一 視障福利挨批打折

2017-09-04

〔記者黃鐘山／台中報導〕讓視障朋友行得更便利，市府新增計程車搭乘補助，但市議員江肇國發現，使用計程車補助，就要繳回補助搭公車的「敬老愛心卡」，等於公車、計程車只能二選一，要求增加其乘車福利。社會局回應，依規定同一福利不得重複領取。

議員︰補助應加碼 多項缺失儘速改善

一○五年度台中市地方總決算審核報告顯示，社會局視障者搭乘計程車補助有五項缺失，包括乘車券使用者未繳回敬老愛心卡、未建立乘車券使用者名單、未落實滿意度調查及稽查機制等。社會局回應，視障者未依規定繳回敬老愛心卡，將註銷卡片。

江肇國質疑，台中市針對六十五歲以上或身障人士核發敬老愛心卡，每月自動儲值一千元，可以搭乘市區公車及國道客運；而視障者搭乘計程車補助，每月最高一千元，這項政策應該是加碼補助，怎會要求只能二選一，讓他們在計程車與公車中擇一搭乘？

江肇國並說，市府對於申請乘車補助的民眾清冊、使用情況等皆未詳細記錄，也未針對視障朋友乘車狀況作滿意度調查及相關查核，市府應儘速改善，落實政策精神，不要讓立意良善的好政策被大打折扣。

社會局︰同一福利不得重複 盼增加選擇

社會局說，為增進視障朋友社會參與及外出交通便利，除身障者擁有搭乘公車的「敬老愛心卡」外，另補助視障朋友搭乘計程車，並依據福利從優及同一福利不得重複原則，只能公車及計程車二擇一。社會局盼增加選擇，讓視障朋友享有更多元的交通福利。

台中市目前符合資格的視障朋友約五千八百人，計程車方案推出後，去年平均每月有一千多人領取計程車費補助，比例約佔一成七。據了解，領取計程車乘車券的視障朋友多為工作、就學趕時間時使用，使用者對於這項補助感到滿意。

交叉搭乘受限載具不同 將再研議

至於民眾關心能否交叉搭乘公車和計程車，社會局表示，目前計程車補助是提供視障朋友乘車券，再由計程車業者核銷，與敬老愛心卡使用載具不同，將納入民眾意見，進一步研議可行性。